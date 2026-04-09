Эксперт Роскосмоса Кутовой рассказал о планах по отправке трех аппаратов к Венере
В стремлении расширить границы познания внеземной жизни российские ученые вновь обращают внимание на Венеру. Планами поделился замглавы департамента Роскосмоса Денис Кутовой на радио «Комсомольская правда».
Эксперт заявил о намерении отправить три аппарата к Венере. Один из них будет направлен на поверхность планеты, второй — на орбиту, а третий запустит аэростаты, которые будут находиться в атмосфере.
«Мы, кстати, упорно ищем жизнь на Венере», — подчеркнул специалист.
Кутовой отметил, что сейчас на поверхности Венеры экстремальная жара и высокое давление, однако в ее облаках температура более близка к земной.