Эксперт РАН Эйсмонт заявил, что перед пилотируемым полетом на Марс необходима автоматическая миссия

Россия технологически готова к полету на Марс, однако запускать пилотируемую экспедицию пока рано. Об этом в интервью ИА НСН заявил ведущий научный сотрудник института космических исследований РАН, доцент кафедры механики и процессов управления Российского университета дружбы народов Натан Эйсмонт.

По его словам, сначала необходимо провести полностью автоматическую миссию. Это связано с длительностью экспедиции — около трех лет — и множеством неизвестных факторов: от агрессивной марсианской пыли до отсутствия магнитного поля.

«Нужно тщательно проверить все риски. Прорывов не требуется, технологии уже есть, но безопасность превыше всего», — подчеркнул эксперт.

Эйсмонт поддержал прогноз главы Центра подготовки космонавтов о том, что в течение 50 лет российские космонавты могут достичь Марса и даже пояса астероидов.