Эксперт по ИИ Мещерякова: ученые научили нейросеть прогнозировать дату смерти человека

Руководитель компании — разработчика медицинских сервисов на основе искусственного интеллекта Анна Мещерякова рассказала о создании «калькулятора смерти». Слова эксперта опубликовала радиостанция Sputnik.
Специалист пояснила, что ученые научили нейросеть определять дату смерти человека. Такие данные программа приводит после анализа кардиограммы — исследования работы сердца пациента.
«Будущее уже наступило. Мы уже можем с помощью систем узнать наш прогнозируемый возраст», — заявила Мещерякова.
Руководитель организации также отметила, что разработку планируют использовать для увеличения продолжительности жизни.
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