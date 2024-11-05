Эксперт по ИИ Мещерякова: ученые научили нейросеть прогнозировать дату смерти человека

Руководитель компании — разработчика медицинских сервисов на основе искусственного интеллекта Анна Мещерякова рассказала о создании «калькулятора смерти». Слова эксперта опубликовала радиостанция Sputnik .

Специалист пояснила, что ученые научили нейросеть определять дату смерти человека. Такие данные программа приводит после анализа кардиограммы — исследования работы сердца пациента.

«Будущее уже наступило. Мы уже можем с помощью систем узнать наш прогнозируемый возраст», — заявила Мещерякова.

Руководитель организации также отметила, что разработку планируют использовать для увеличения продолжительности жизни.