Эксперт Моисеев связал переносы лунных миссий с особенностями организации работ

Переносы сроков реализации лунной программы — привычная ситуация для российской космонавтики. Об этом ИА НСН заявил глава Института космической политики Иван Моисеев.

По словам эксперта, у исполнителей нет стимула торопиться, ведь спешка может привести к ошибкам и выговорам. Специалист напомнил, что аппарат «Луна-25» готовили почти 18 лет, а его запуск завершился неудачей.

«Я бы скорее удивился, если бы все было вовремя. Здесь вопрос упирается в организацию работ», — подчеркнул Моисеев.

Ранее стало известно, что миссии «Луна-28», «Луна-29» и «Луна-30» перенесены на 2032–2036 годы.