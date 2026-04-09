Эфиопские ученые создали экологически чистое мыло из местных ресурсов

Специалисты из Университета Гондара и других вузов Эфиопии разработали рецептуру твердого мыла, используя животный жир и гель алоэ. Об этом сообщила gazeta.spb.
Исследование показало, что полученный продукт соответствует международным стандартам качества и содержит 76,8% жирных кислот.
Животный жир из отходов мясного производства прошел процесс вытапливания и был проанализирован по ключевым показателям. Гель алоэ абиссинского извлекли из свежих листьев, собранных в районе Южный Гондар. Метод ручной филетировки позволил сохранить биологически активные свойства растения.
