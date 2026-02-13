Доцент Мозгунова назвала социальную архитектуру эволюционным развитием профессии политтехнолога

Кандидат политических наук, доцент Нижегородского института управления — филиала РАНХиГС Елена Мозгунова заявила, что социальный архитектор — это эволюция профессии политтехнолога. Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru .

Термин «социальная архитектура» активно вошел в научный и речевой обиход в 2025 году. Он характеризует деятельность по преобразованию общества в целях устойчивого и перспективного развития.

По мнению Мозгуновой, основная роль социального архитектора — медиация, работа с обратной связью и ориентация на качественное улучшение жизни общества. Это особенно важно в цифровую постиндустриальную эпоху, когда необходимо устанавливать эффективные каналы коммуникаций между государственными институтами, гражданскими организациями, экспертами и бизнес-сообществом.