Доцент Карпенко предупредил, что ранние арбузы могут быть опасны из-за повышенного количества нитратов

Доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Дмитрий Карпенко рассказал РИА «Новости» , что ранние арбузы могут содержать повышенное количество нитратов. Это связано с использованием удобрений, которые ускоряют рост ягоды.

Эксперт уточнил, что если остаточные нитраты и присутствуют, то в основном скапливаются в белой части корки, которую лучше не употреблять в пищу, отметил MIR24.TV.

По словам Карпенко, массовый и вкусный сезон российских арбузов начинается в конце июля — августе. В этот период на прилавки поступает основной урожай отечественных бахчевых, выращенных в открытом грунте. Самый широкий выбор и наиболее низкие цены на арбузы ожидаются в августе и начале сентября.