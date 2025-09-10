Депутат Пилипенко рассказала, что сегодня в России наблюдается рост числа молодых ученых

Член комитета Государственной Думы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко поделилась с ИА НСН информацией о динамике численности молодых ученых в России. Несмотря на недавнюю тенденцию снижения количества исследователей с учеными степенями, сегодня наблюдается рост числа молодых ученых, занятых научными изысканиями.

Данные Росстата демонстрируют значительное уменьшение числа докторов и кандидатов наук в 2024 году по сравнению с показателями 2015 года. Количество докторов наук уменьшилось примерно на четверть, а кандидатов наук — почти на пятую часть. Однако, как заметила Пилипенко, в последние годы отмечается положительная динамика прироста молодежи в научной сфере, особенно в возрасте до 35 лет. Сюда включаются студенты аспирантуры, даже если они еще не завершили защиту диссертации.

Пилипенко подчеркнула, что основной причиной оттока молодых кадров в прошлом являлись изменения в грантовой системе финансирования исследований. Внедрение новых механизмов экспертизы привело к ужесточению требований к научным проектам, особенно важным для развития фундаментальных направлений науки.