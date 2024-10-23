Dendrochronologia: масштабное извержение вулкана Кикай произошло в 5279 году до нашей эры

Ученые Уральского федерального университета и Института экологии растений и животных РАН смогли установить дату самого мощного вулканического извержения за последние 10 тысяч лет. Результаты работы опубликовала Dendrochronologia.
Речь идет об извержении японского вулкана Кикай. Согласно данным экспертов, природное явление произошло в 5279 году до нашей эры. Объем выбросов составил до 450 кубических километров вещества, добавил сайт «Аргументы и факты».
По мнению исследователя Рашита Хантемирова, извержение Кикая спровоцировало образование аномальных колец. В тот же период было зафиксировано резкое замедление роста деревьев.
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