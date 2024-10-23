Dendrochronologia: масштабное извержение вулкана Кикай произошло в 5279 году до нашей эры

Ученые Уральского федерального университета и Института экологии растений и животных РАН смогли установить дату самого мощного вулканического извержения за последние 10 тысяч лет. Результаты работы опубликовала Dendrochronologia .

Речь идет об извержении японского вулкана Кикай. Согласно данным экспертов, природное явление произошло в 5279 году до нашей эры. Объем выбросов составил до 450 кубических километров вещества, добавил сайт «Аргументы и факты».

По мнению исследователя Рашита Хантемирова, извержение Кикая спровоцировало образование аномальных колец. В тот же период было зафиксировано резкое замедление роста деревьев.