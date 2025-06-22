Датские ученые выяснили, что бактерия Helicobacter pylori замедляет деменцию

Исследователи из Дании открыли новый способ профилактики деменции. Метод базируется на предотвращении формирования бляшек. Об этом написал «АБН24» со ссылкой на журнал Science Advances.

Специалисты из Орхусского университета выяснили, что бактерия Helicobacter pylori, вызывающая язву желудка, производит вещество, замедляющее развитие деменции. Речь идет о белковом фрагменте CagAN.

CagAN препятствует накоплению бета-амилоидов и тау-белков — молекулярных образований, которые способствуют формированию бляшек и нарушают работу нервных клеток. Это создает условия для развития болезни Альцгеймера. Свойства CagAN могут оказаться полезными и в борьбе с диабетом второго типа и болезнью Паркинсона.

Открытие может лечь в основу разработки новых лекарственных препаратов для лечения нейродегенеративных заболеваний. Существующие средства в основном эффективны на ранних стадиях болезни: они разрушают бляшки, но не воздействуют на тау-белок.