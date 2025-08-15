Daily Mail: зеленый чай матча может помочь в профилактике рака

Врач-гастроэнтеролог, получивший образование в Гарварде, Сауарб Сетхи в интервью Daily Mail сообщил, что зеленый чай матча может предотвратить развитие онкологических заболеваний.

Это происходит благодаря высокому содержанию антиоксидантов в чае, которые защищают клетки от повреждений.

«Напиток (матча, — ред.) богат катехинами, флавоноидами, которые обладают антиоксидантными свойствами, способствуя здоровью сердца, когнитивным функциям, а также обладают противораковыми свойствами», — говорится в статье.

Сетхи отметил, что исследование, проведенное в Университете Солфорда в Великобритании, подтвердило: матча «действительно достаточен для ингибирования размножения стволовых клеток рака молочной железы». Ученые также выяснили, что напиток «может помочь преодолеть устойчивость раковых клеток к химиотерапии» и повысить эффективность лечения, написал сайт aif.ru.

Тем не менее врач подчеркнул, что полагаться только на чай не стоит, и лечение должно проводиться под наблюдением специалистов.