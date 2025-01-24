Daily Mail: африканский континент может расколоться раньше, чем предполагалось

Исследователи из США пересмотрели прогнозы относительно времени разделения африканского континента. Ранее считалось, что этот процесс займет десятки миллионов лет, но теперь ученые полагают, что он может завершиться за один–пять миллионов лет, пишет сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на публикацию Daily Mail.

По информации специалистов, в 2005 году в пустыне Эфиопии нашли трещину протяженностью 56,5 километра. Каждый год она увеличивается на 1,5 сантиметра. Профессор Калифорнийского университета Кен Макдональд считает, что со временем воды Индийского океана заполнят Восточно-Африканскую рифтовую долину, что приведет к появлению нового океана.

Предполагается, что разделение Африки создаст новый континент, который будет включать территории Сомали, Кении, Танзании и половину Эфиопии. Возможно, он получит название «Нубийский континент». Макдональд подчеркнул, что, несмотря на кажущуюся медленность процесса, изменения имеют впечатляющие масштабы.