CR: «метаболические программы» макрофагов участвуют в развитии атеросклеротических бляшек

Специалисты в области медицины выявили, как "метаболические программы" макрофагов могут влиять на развитие атеросклероза. Результаты исследования опубликовали в журнале Cardiovascular Research (CR), сообщил therussiannews.ru .

Анализ функционирования иммунных клеток в сосудистой стенке, жировой ткани и печени продемонстрировал, что при атеросклерозе они переходят в особое состояние. Оно характеризуется интенсивным обменом липидов и аминокислот. Ключевыми маркерами этого процесса являются молекулы Trem2, Folr2 и Slc7a7. Они отражают изменения в поведении иммунных клеток и их взаимодействии с жирами в сосудах.

Ученые особо выделили роль Slc7a7 — транспортера аминокислот, связанного с использованием глутамина. Эксперименты показали, что при нарушении работы этого белка макрофаги хуже поглощают модифицированные липиды и менее эффективно превращаются в пенистые клетки — основной компонент атеросклеротических бляшек.