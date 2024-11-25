CommsPsy: ученые выяснили, что одиночество влияет на нейронную активность

Специалисты из Колумбийского университета в Нью-Йорке в результате исследования выяснили, что одиночество влияет на нейронную активность. Результаты их работы опубликовало издание CommsPsy .

Так, в исследовании говорится, что одиночество связано не только с психическими расстройствами, но и с физическими проблемами, в том числе с ослаблением иммунитета или сердечно-сосудистыми заболеваниями, передала «Вечерняя Москва».

Специалисты предположили, что люди, большую часть времени находящиеся в одиночестве, создают ментальные образы современных культурных явлений, которые сильно отличаются от общепринятых представлений. Особенно это проявляется, когда они описывают известных личностей или события.