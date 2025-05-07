Clinical Nutrition: ультраобработанная пища связана с детским ожирением

Журнал Clinical Nutrition опубликовал результаты исследования, показавшего, что дети, которые продолжают получать грудное молоко, имеют более высокий уровень бифидобактерий, полезных для здоровья кишечника. Об этом сообщил ferra.ru .

Специалисты также изучили данные детей, не находящихся на грудном вскармливании и употребляющих ультраобработанные продукты. Речь идет об упакованных закусках, печенье, шоколадных напитках, газировке и лапше быстрого приготовления.

У этих участников исследования выявили более высокие уровни бактерий Selimonas и Finegoldia. Такие микроорганизмы обычно встречаются у людей с ожирением или желудочно-кишечными патологиями в подростковом и взрослом возрасте.