Clinical Nutrition: ультраобработанная пища связана с детским ожирением

Журнал Clinical Nutrition опубликовал результаты исследования, показавшего, что дети, которые продолжают получать грудное молоко, имеют более высокий уровень бифидобактерий, полезных для здоровья кишечника. Об этом сообщил ferra.ru.
Специалисты также изучили данные детей, не находящихся на грудном вскармливании и употребляющих ультраобработанные продукты. Речь идет об упакованных закусках, печенье, шоколадных напитках, газировке и лапше быстрого приготовления.
У этих участников исследования выявили более высокие уровни бактерий Selimonas и Finegoldia. Такие микроорганизмы обычно встречаются у людей с ожирением или желудочно-кишечными патологиями в подростковом и взрослом возрасте.
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