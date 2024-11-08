Circulation: увеличение активности до 20 минут в день может значительно снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний

Профессор спортивной медицины Университетского колледжа Лондона Марк Хамер рассказал, что увеличение активности до 20 минут в день может значительно снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом написал журнал Circulation .

Специалисты во время своего исследования проанализировали данные почти 15 000 человек и выяснили, что у тех, кто занимается бегом, ездой на велосипеде или быстрой ходьбой, уровень артериального давления приходит в норму значительно быстрее, сообщила «Свободная пресса».

Хамер рекомендует взрослым людям уделять около 150 минут в неделю умеренным или интенсивным физическим нагрузкам. По словам ученого, даже непродолжительные прогулки на свежем воздухе и подъем вверх по лестнице положительно сказываются на здоровье.