Череп древнего дикого быка обнаружили недалеко от Кургана

Археологи обнаружили череп древнего дикого быка в Курганской области. Уникальную находку сделали на территории Белозерского округа. Об этом сообщил сайт URA.RU со ссылкой на пресс-службу Курганского государственного университета (КГУ).

«Не менее уникальной является находка черепа тура — дикого быка, который исчез в нашем регионе примерно во 2 тыс. до н.э., но в энеолите еще есть», — привел RT слова руководителя экспедиции Игоря Новикова.

Помимо черепа, участники летней экспедиции в Слободчики-1 нашли редкие предметы эпохи энеолита: изделия из кости, фрагменты керамики и другие артефакты, свидетельствующие о жизни древних людей.