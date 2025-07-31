Череп древнего дикого быка обнаружили недалеко от Кургана

Археологи обнаружили череп древнего дикого быка в Курганской области. Уникальную находку сделали на территории Белозерского округа. Об этом сообщил сайт URA.RU со ссылкой на пресс-службу Курганского государственного университета (КГУ).
«Не менее уникальной является находка черепа тура — дикого быка, который исчез в нашем регионе примерно во 2 тыс. до н.э., но в энеолите еще есть», — привел RT слова руководителя экспедиции Игоря Новикова.
Помимо черепа, участники летней экспедиции в Слободчики-1 нашли редкие предметы эпохи энеолита: изделия из кости, фрагменты керамики и другие артефакты, свидетельствующие о жизни древних людей.
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