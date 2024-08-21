Cell Report: тайваньские ученые выявили в мозге мышей механизм, позволяющий обуздать страх

Исследователи из Национального университета Ян-Мин в Тайване обнаружили в мозге мышей механизм, который может помочь контролировать страх. Это открытие открывает новые перспективы для лечения психических расстройств у людей. Об этом сообщил «Мир 24» со ссылкой на журнал Cell Reports.

Ученые основывались на том, что страх инициирует ряд химических реакций в организме, подготавливая его к ответной реакции на угроза, что является необходимым для выживания. Однако при определенных обстоятельствах могут развиваться тревожные расстройства или посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), при которых чувство страха становится хроническим.

Ученые подчеркнули, что большинство людей не находятся постоянно в состоянии «бей или беги». Это указывает на существование механизма, который помогает завершить реакцию страха.

В рамках нового исследования авторы выявили этот механизм в миндалевидном теле мозга мышей. Эта область мозга отвечает за обработку памяти и эмоциональные реакции. Исследования показали, что «тормозной» механизм работает благодаря гамма-аминомасляной кислоте (ГАМК). В дальнейшем ученые планируют выяснить, как происходит процесс подавления страха в человеческом мозге.