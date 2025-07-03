Cancers: взрослым необходимо применять не менее 30 мл крема с SPF на лицо и тело

Отчет за 2023 год, опубликованный в научном журнале Cancers , показал тревожную тенденцию: несмотря на растущее использование солнцезащитных средств, случаи заболевания меланомой в США увеличились более чем на 40% с 2009 по 2019 год. Исследователи указывают на несколько причин, включая глобальное потепление и увеличение индекса ультрафиолетового излучения. Однако они также подчеркивают, что многие люди неправильно наносят солнцезащитные кремы, даже зная о необходимости их использования.

«SPF средства должен быть не менее 30, защита — широкого спектра действия, а основа — водостойкой», — утверждает сертифицированный дерматолог доктор Брендан Кэмп.

Чтобы минимизировать риск развития рака кожи, дерматологи рекомендуют не только выбирать правильный солнцезащитный крем, но и знать, когда и как его наносить. Взрослым необходимо применять не менее 30 миллилитров солнцезащитного крема на все лицо и тело, нанося его повторно каждые два часа при длительном пребывании на улице, а также после потоотделения или купания, написала «Мойка78».

Важно помнить, что солнцезащитному крему требуется около 15 минут, чтобы впитаться и начать действовать. Даже смуглая кожа нуждается в защите, поскольку естественный SPF темных оттенков кожи составляет всего 13 вместо необходимых 30.