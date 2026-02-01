British Journal of Ophthalmology: отказ от подушки может снизить риск развития глаукомы

Исследование, опубликованное в журнале British Journal of Ophthalmology , показало, что корректировка позы во сне может положительно влиять на течение глаукомы. Ученые выяснили, что сон без подушки способствует снижению внутриглазного давления, которое является основным фактором риска повреждения зрительного нерва и потери зрения при глаукоме.

В исследовании приняли участие 144 пациента с глаукомой. Одни спали с двумя подушками, приподнимавшими голову на 20–35 градусов, другие — без подушек. Результаты показали, что внутриглазное давление во время сна значительно повышается в приподнятом положении и остается более низким и стабильным при сне без подушки, написал MK.RU.

Высокая подушка изменяет положение шеи и может приводить к сдавливанию яремной вены, затрудняя отток жидкости из глаза и повышая давление. Это также снижает глазное перфузионное давление, ухудшая кровоснабжение тканей глаза, что опасно при глаукоме.

Традиционные методы контроля ночного давления включают увеличение доз лекарств или лазерную терапию. Отказ от подушки предлагается как простая, безопасная и немедикаментозная мера поддержки. Она может быть полезна на ранних стадиях глаукомы и в дополнение к основному лечению.

Для миллионов пациентов, особенно старше 60 лет, глаукома остается основной причиной слепоты, поэтому такой доступный способ влияния на ее прогрессирование представляет значительный интерес.