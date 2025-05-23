Британские исследователи научились преобразовывать коровьи отходы в ткань

Ученые из Университетского колледжа Лондона обнаружили способ производства текстиля из коровьего навоза. Об этом сообщил сайт Life со ссылкой на Daily Mail и представителей учебного заведения.

Исследователи считают, что навоз — это неисследованный и насыщенный источник целлюлозы, который можно преобразовать в ткань. Специалисты нашли метод изменения свойств конечного продукта путем корректировки давления и скорости струи.

В результате получаются разнообразные материалы: пленки, волокна, ленты и тканевые нити. Эта разработка дает фермерам шанс эффективно перерабатывать отходы и получать ценные материалы.

По мнению авторов проекта, их технология может помочь уменьшить вред для окружающей среды и создать новый рынок для переработки сельскохозяйственных отходов.