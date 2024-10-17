Биолог Баранова назвала крайне удивительной историю открытия вируса Марбург в Германии

Вирус получил название от города, где произошла первая вспышка в 1967 году. По ее словам, ученые в Германии, исследуя завезенных из Уганды мартышек, обнаружили вирус, ранее неизвестный науке. После изучения животных, которые проводились с использованием различных препаратов, у людей, контактировавших с обезьянами, начались симптомы заболевания.

Первоначально пациенты оставались под наблюдением дома, но позже ухудшение состояния требовало госпитализации, в результате чего несколько человек скончались. Выяснилось, что вирус не передавался от человека к человеку, что объясняет отсутствие случаев заражения в Лондоне, где животные находились на передержке.

Биолог отметила, что 25 случаев инфекции произошли из-за прямого контакта с мартышками, еще шесть — возникли через инструменты, использовавшиеся в исследованиях. Летальность вируса Марбург составляет 25-80%. Он проявляется высокой температурой, диареей, рвотой и геморрагическим синдромом, что приводит к нарушению работы внутренних органов и некрозу тканей.