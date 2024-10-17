Биолог Баранова назвала крайне удивительной историю открытия вируса Марбург в Германии
Доктор биологических наук, профессор Анча Баранова из Университета Джорджа Мэйсона описала Lenta.ru историю открытия вируса Марбург, которую она назвала крайне удивительной.
Вирус получил название от города, где произошла первая вспышка в 1967 году. По ее словам, ученые в Германии, исследуя завезенных из Уганды мартышек, обнаружили вирус, ранее неизвестный науке. После изучения животных, которые проводились с использованием различных препаратов, у людей, контактировавших с обезьянами, начались симптомы заболевания.
Первоначально пациенты оставались под наблюдением дома, но позже ухудшение состояния требовало госпитализации, в результате чего несколько человек скончались. Выяснилось, что вирус не передавался от человека к человеку, что объясняет отсутствие случаев заражения в Лондоне, где животные находились на передержке.
Биолог отметила, что 25 случаев инфекции произошли из-за прямого контакта с мартышками, еще шесть — возникли через инструменты, использовавшиеся в исследованиях. Летальность вируса Марбург составляет 25-80%. Он проявляется высокой температурой, диареей, рвотой и геморрагическим синдромом, что приводит к нарушению работы внутренних органов и некрозу тканей.