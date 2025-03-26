Биолог Андреев исключил вероятность полного «озеленения» Антарктики

Новые спутниковые данные указывают на резкое увеличение растительности на Антарктическом полуострове. Площадь зеленых участков выросла в 12 раз с 1980-х годов, особенно заметен прирост с 2016 года. Об этом сообщил исследователь растительности полярных регионов, заведующий лабораторией Ботанического института имени В.Л. Комарова Михаил Андреев в интервью сайту Life .

По данным ученого, явление связано с ускоренным таянием ледников, создающим условия для роста мхов и других растений. Сейчас отмечается формирование обширных лугов на местах, где ранее встречались лишь редкие островки мха, привел слова эксперта телеканал «Санкт-Петербург».

Однако полное исчезновение антарктических льдов маловероятно в ближайшем будущем. Потепление носит локальный характер, и некоторые регионы континента даже охлаждаются. Климат Антарктиды остается нестабильным, и теплая фаза может смениться новой холодной, подытожил Андреев.