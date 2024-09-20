Биогеронтолог Москалев: эксперименты по увеличению продолжительности жизни проводят на плодовых мушках

Ученые со всего мира изучают старение для того, чтобы улучшить качество жизни миллиардов людей. Так, эксперименты по увеличению продолжительности жизни исследователи проводят на плодовых мушках, рассказал биогеронтолог Алексей Москалев в беседе с «Газетой.ru».

По словам специалиста, в лаборатории мушки живут до 213 дней, тогда как в природе их жизнь заканчивается через 60 дней. В будущем исследователи планируют провести подобные эксперименты на мышах, сообщил сайт MK.Ru.

Ученые занимаются изучением старения не для того, чтобы побороть его, а для поиска ключей к лечению сердечно-сосудистых и нейродегенеративных заболеваний, отметил Москалев.

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