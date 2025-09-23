BBC Science Focus: поздний завтрак может быть связан с увеличением риска преждевременной смерти

Ученые выяснили, что в некоторых случаях поздний завтрак связан с риском ухудшения здоровья и преждевременной смерти. Особенно это касается пожилых людей, сообщили « Известия » со ссылкой на BBC Science Focus .

Исследователи наблюдали за тем, как участники эксперимента сдвигали время приема пищи на более позднее. Результаты показали, что поздний завтрак может быть связан с депрессией, усталостью и плохим состоянием полости рта. Эти проблемы чаще встречались у тех, кто откладывал утреннюю трапезу до девяти часов или позже.

Как пояснил диетолог из Massachusetts General Hospital Хассан Дахти, изменения в режиме питания у пожилых — легко отслеживаемый маркер их состояния.