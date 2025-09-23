BBC Science Focus: поздний завтрак может быть связан с увеличением риска преждевременной смерти

Ученые выяснили, что в некоторых случаях поздний завтрак связан с риском ухудшения здоровья и преждевременной смерти. Особенно это касается пожилых людей, сообщили «Известия» со ссылкой на BBC Science Focus.
Исследователи наблюдали за тем, как участники эксперимента сдвигали время приема пищи на более позднее. Результаты показали, что поздний завтрак может быть связан с депрессией, усталостью и плохим состоянием полости рта. Эти проблемы чаще встречались у тех, кто откладывал утреннюю трапезу до девяти часов или позже.
Как пояснил диетолог из Massachusetts General Hospital Хассан Дахти, изменения в режиме питания у пожилых — легко отслеживаемый маркер их состояния.
