BBC Science Focus: дислексия не всегда обусловлена проблемами с фонологией или зрением

Дислексия, которая проявляется в трудностях с чтением и письмом и затрагивает около 10% детей, стала предметом детального исследования. Современные научные работы опровергли представление о том, что дислексия обусловлена исключительно проблемами с фонологией или зрением. Как сообщает журнал BBC Science Focus , это нарушение обучения имеет множество причин и связано с функционированием различных областей мозга.

Профессор, доцент кафедры образования Гарвардской высшей школы образования Надин Гааб утверждает, что «причины дислексии — это взаимодействие генетики, мозга, восприятия, когнитивных функций и окружающей среды». Особенности, связанные с дислексией, могут проявляться уже в младенчестве, когда под влиянием определенных генов мозг развивается иначе. Однако сами гены не предопределяют развитие дислексии, а лишь повышают вероятность ее возникновения, написали «Известия».

Исследования показывают, что наследуемость дислексии составляет 40–60%, а остальная часть связана с факторами среды: стресс, состояние здоровья, условия обучения. Специалисты сходятся во мнении, что дислексия в большинстве случаев поддается коррекции. Оптимальный возраст для начала помощи — четыре-пять лет, но именно в этот период диагностика особенно сложна. Для решения этой проблемы создаются новые инструменты скрининга, позволяющие оценивать риск дислексии еще до начала обучения чтению.