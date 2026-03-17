Astrophysical Journal Letters: астрономы предложили способ уточнить скорость расширения Вселенной

Ученые разработали новый метод измерения скорости расширения Вселенной. В основе методики — анализ движения галактик в двух близлежащих группах. Постоянная Хаббла определяет скорость расширения Вселенной и считается главной величиной в космологии. Несмотря на открытие расширения космоса Эдвином Хабблом в начале 1900-х годов, астрономы до сих пор не могут прийти к единому значению этого параметра, написала gazeta.spb.ru со ссылкой на Astrophysical Journal Letters .

Наблюдения за сверхновыми в ближней Вселенной дают скорость расширения 73 километра в секунду на мегапарсек. При этом анализ реликтового излучения, возникшего после Большого взрыва, показывает 68 километров в секунду на мегапарсек. Разница сохраняется даже с ростом точности замеров. Это заставляет ученых подозревать существование неизвестных процессов или ошибку в стандартной космологической модели.

Исследователи предложили анализировать движение галактик в группах Центавра А и M81. Галактики внутри этих групп одновременно связаны взаимной гравитацией и подвержены космическому расширению, которое растягивает пространство.

Анализ показал, что локальная Вселенная расширяется медленнее, чем предполагалось ранее. Новое значение постоянной Хаббла ближе к расчетам по реликтовому излучению, чем к локальным измерениям. Это указывает на возможность того, что для устранения противоречий не требуется дополнительных неизвестных элементов космоса.