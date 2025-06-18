Астроном Леденцов заявил, что ИИ пока не может точно прогнозировать поведение Солнца

Ученые продолжают сталкиваться с трудностями в прогнозировании солнечных явлений, несмотря на развитие искусственного интеллекта. Нейросети пока не достигли уровня, позволяющего делать точные прогнозы, заявил кандидат физико-математических наук и астроном Леонид Леденцов в беседе с сайтом KP.RU .

Специалист напомнил о популярности ИИ, отметив, что по-настоящему полезным инструмент станет лишь спустя время, когда шумиха схлынет, а останется лишь эффективная рабочая методология.

Как пояснил эксперт, хотя технология может быть полезна в наблюдательной астрономии, для глубокого понимания природы солнечных явлений необходимы точные математические формулы и законы. Обработка больших массивов данных из прошлого Солнца не всегда помогает предсказать его будущее поведение, добавил Леденцов.