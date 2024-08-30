Астроном Богачев назвал «добрым» пятно в форме сердца на Солнце

Пятно в виде сердца, образовавшееся на поверхности Солнца, просуществует недолго. Об этом рассказал руководитель лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев в беседе с РИА «Новости».

По его словам, в ближайшее время образ будет утрачен. Пятна возникают из-за воздействия сильных магнитных полей, которые на звезде отличаются нестабильностью, пояснил ученый.

Богачев также отметил, что «сердце» действительно оказалось «добрым». За время существования оно не произвело даже самой слабой вспышки, добавил «Взгляд».

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