Астроном Богачев: максимальная активность Солнца ожидается летом 2025 года

В текущем цикле максимальная активность Солнца придется на лето 2025 года. Такое заявление сделал глава Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев в беседе с РИА «Новости» .

Ученый указал на существование разных сценариев развития событий. Однако многие из них называют весну-лето будущего года периодом пика, добавил сайт KP.RU.

По словам эксперта, точное время магнитных бурь и рекордных вспышек спрогнозировать невозможно. Активные центры на звезде существуют не более четырех недель. Группы пятен, свидетельствующие об активности в 2025-м, еще не образовались, пояснил специалист.