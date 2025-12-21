Астрофизик Леб рассказал, что комета 3I/ATLAS приблизилась к Земле на минимальное расстояние

В ночь на 19 декабря 2025 года межзвездный объект 3I/ATLAS достиг максимальной близости к Земле, пройдя на расстоянии около 269 миллионов километров. Астрономы впервые обнаружили этот необычный объект летом текущего года. Большинство исследователей считают его кометой, следующей по гиперболической траектории из глубин космоса, сообщил «Известиям» профессор Гарвардского университета Ави Леб.

Астрофизик выдвинул предположение, что объект может быть продуктом внеземной технологии. Он указал на необычные свойства 3I/ATLAS, такие как точное следование траектории в плоскости вращения планет и наличие так называемого антихвоста — направления частиц к Солнцу, а не от него.

Профессор предположил, что данное поведение могло возникнуть вследствие функционирования какого-то высокотехнологичного устройства. Он также обратил внимание на ряд последовательных совпадений в движении объекта внутри Солнечной системы, намекающих на возможное намеренное проектирование маршрута.

Несмотря на отсутствие доказательств целенаправленного полета, Леб надеется, что многочисленные обсерватории и космические аппараты смогут собрать больше данных о таинственном госте.