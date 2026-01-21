Arkeonews: ученые из Германии разгадали тайну римских табличек из Бельгии

Ученые Франкфуртского университета имени Гете совершили важный прорыв, расшифровав древние римские таблички из дерева. Эти артефакты были найдены в Бельгии и датируются III веком нашей эры. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на журнал Arkeonews.

Таблички обнаружили в Тонгерене — старейшем городе Бельгии, который был частью Римской империи. Они покрыты слоем воска и использовались для записи контрактов, официальных документов и учебных упражнений. Ученым удалось расшифровать около половины фрагментов, включая контрактные соглашения и черновик посвящения статуи будущего императора Каракаллы.

Анализ табличек выявил многонациональность римского общества в Тонгерене. На фрагментах встречаются имена римского, кельтского и германского происхождения. Это подчеркивает процессы взаимодействия местных жителей, солдат и мигрантов в рамках общей административной и культурной системы.

Для расшифровки использовались традиционные методы, такие как палеография и филология, а также новейшие научные способы. Это позволило максимально точно извлечь информацию из табличек и расширить наше понимание римской жизни на периферии империи.