Ко Всемирному дню домашних животных «Крымская газета» собрала исторические свидетельства об отношении жителей полуострова к питомцам с древнейших времен.

Археологические находки подтверждают, что кошки жили в Крыму более двух тысяч лет назад. При раскопках скифского селения Кульчук I века нашей эры на Тарханкуте исследователи обнаружили останки кошки, усыпанные цветными бусинами.

Особое место в регионе занимали и собаки. В 1829 году граф Михаил Воронцов увековечил своего сеттера в парке имения в Алупке, а в 1931 году в Джанкое открыли специализированный питомник южнорусских овчарок.

Кроме того, раскопки древних памятников подтвердили почитание лошадей и ослов, а изображение пчелы легло в основу исторической геральдики Симферополя как города пользы.