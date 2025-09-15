Археологи обнаружили каменную плотину рядом с Силоамским бассейном в Израиле

Археологи из Управления древностей Израиля и Научного института Вейцмана обнаружили каменную плотину рядом с Силоамским бассейном в Национальном парке «Иерусалимские стены». Об этом написал New York Post.

Плотина, построенная во время правления царя Иоаса или царя Амасии, имеет высоту около 11,8 метра и длину 21 метр. Она была предназначена для сбора воды из источника Гихон и паводковых вод, сообщил сайт aif.ru.

Исследователи считают, что создание такой системы было ответом на изменение климата и засушливые условия. В Евангелии от Иоанна 9: 10-11 упоминается купель, где Иисус исцелил слепого.