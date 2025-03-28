Археологи нашли останки 12 человек в саркофаге гладиатора в Турции

При раскопках на холме Аясулук в Турции археологи обнаружили саркофаг возрастом около 1800 лет, который, как считалось, принадлежал римскому гладиатору Евфрату. О необычной находке сообщил сайт Pravda.Ru .

По опубликованным данным, внутри оказались останки 12 человек разного пола, предположительно из высшего слоя общества или духовенства, датируемые V веком. Гробница находилась рядом с базиликой Святого Иоанна, построенной в VI веке, отметил «Сибдепо».

Саркофаг украшен изображениями крестов, появившимися, скорее всего, в VIII веке. Ученые предполагают, что гробница была повторно освящена и получила новое предназначение. Эта находка демонстрирует сложную историю древних памятников.