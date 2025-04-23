Американские ученые разработали тест, который оценивает уровень токсичного оптимизма

Излишняя позитивность может быть опасной. Эксперты предупреждают о таком явлении, как токсичный оптимизм — приторной черте характера, которая подразумевает избегание, подавление или отрицание негативных эмоций и переживаний. Об этом сообщила Мойка78 , ссылаясь на Psychology Today.

Токсичные оптимисты могут отрицать негативные эмоции других людей и настаивать на своем позитивном мышлении. Это приводит к сокращению круга общения и грозит психосоматическими расстройствами и нервными срывами для самого человека.

Эксперты из лаборатории Individual Differences Research (IDR) разработали тест, основанный на работе психолога из Филадельфии доктора Джейми Цукермана. Тест состоит из 10 утверждений, которые помогут вам оценить свой уровень токсичного оптимизма.

Создатели теста подчеркивают, что он не является точной психологической оценкой, но может послужить поводом для размышлений. Они также напоминают, что испытывать весь спектр эмоций, как положительных, так и отрицательных, естественно для человека.