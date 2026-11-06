Американские ученые доказали возможность жизни земных микробов на Марсе

Ученые из Университета Флориды под руководством Адама Робинсона установили, что земные микроорганизмы способны выживать в условиях, имитирующих марсианские. Свои результаты они опубликовали в журнале Applied and Environmental Microbiology, пишет RTVI .

В ходе эксперимента архея Haloferax volcanii, обитающая в Мертвом море, успешно росла и размножалась в течение 160 дней.

Микробов поместили в среду с гиперсоленой жидкостью, низким давлением (24 мбар) и обогащенную углекислым газом без доступа кислорода. В таких условиях, имитирующих марсианский грунт, микроорганизм не только выжил, но и продемонстрировал биологическое восстановление нитратов и перхлоратов.