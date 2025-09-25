Академик РАН Семенов спрогнозировал рост числа волн жары в Москве в ближайшие 30 лет

Директор Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН и заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН, академик РАН Владимир Семенов в передаче «Время науки» на радиостанции « КП » озвучил прогнозы погоды в Москве на ближайшие 10-летия.

Согласно его наблюдениям, процессы глобального потепления в России протекают вдвое быстрее общемировых темпов.

«У нас июнь сейчас такой же, как июль раньше. А через 30 лет май станет такой, как июнь 70 лет назад. А что делать-то? Москву же не перенесешь куда-то», — отметил ученый.

Специалист заявил, что в ближайшее время ожидается рост числа волн жары в российской столице. В этой связи академик призвал увеличить озеленение московских улиц и создать искусственные водоемы, формируя зоны микроклимата с комфортными условиями, добавил сайт KP.RU.