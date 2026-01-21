Академик РАН Готье назвал будущим пересадку органов животных человеку

Ведущий специалист в области трансплантологии и главный трансплантолог Министерства здравоохранения России Сергей Готье выступил на конференции в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня», осветив ключевые тенденции и инновации в области трансплантации органов. Об этом написал KP.RU .

Академик подчеркнул, что современная медицина сталкивается с проблемой нехватки донорских органов, что требует внедрения инновационных методов, таких как использование органов животных.

Количество нуждающихся в пересадке органов в России продолжает расти, причем существующие показатели не удовлетворяют потребности населения. Перспективным направлением является применение генетически модифицированных органов животных, прошедших тщательную проверку на совместимость с человеческим организмом. Этот метод позволяет преодолеть дефицит человеческих органов и значительно повысить шансы пациентов на выздоровление.

За последние годы достигнут значительный прогресс в разработке методов диагностики и выбора подходящего органа для каждого пациента. Внедряются новые технологии мониторинга состояния донорского органа, что позволяет свести к минимуму риск отторжения трансплантата. Большое внимание уделяется развитию специализированных центров трансплантологии, оснащенных современным оборудованием и высококвалифицированными специалистами.