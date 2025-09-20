Age and Ageing: ученые выявили способность экстракта какао снижать уровень воспаления

Ученые из США установили, что прием добавок с экстрактом какао может снизить уровень хронического воспаления. Результаты работы опубликовали в журнале Age and Ageing , сообщил « Ридус ».

В исследовании приняли участие около 600 пожилых добровольцев, которые ежедневно получали либо экстракт какао, насыщенный флаванолами, либо плацебо. У первой группы зафиксировали снижение уровня С-реактивного белка на 8% по сравнению с контрольной группой. Также была отмечена повышенная активность интерферона-γ, который поддерживает иммунную систему.

Эти результаты могут объяснить снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний на 27% среди тех, кто употреблял экстракт какао, обнаруженное в проекте COSMOS.