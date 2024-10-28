Advanced Electronic Materials: в России разработали инновационный компонент для молекулярной электроники

Ученые из Сколковского института науки и технологий, Института биоорганической химии имени академиков М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН, Национального исследовательского университета «Московский институт электронной техники» разработали инновационный компонент для молекулярных электронных устройств. Результаты работы были опубликованы в Advanced Electronic Materials , сообщил RT .

Предполагается, что технология позволит обрабатывать большие объемы информации быстрее существующих аналогов. Связан такой эффект с определенным свойством. Речь идет об отличиях в реакции на световые волны разной длины и смене продуктивности.

В основе компонента — углерод в виде нанотрубки, к которой присоединили органические молекулы красного флуоресцентного белка. Данное вещество может выпускать электроны при воздействии света.