«А детки есть у вас?» Путин призвал молодого исследователя заняться вопросом семьи

Шелков рассказал, что в 2025 году стал лауреатом президентской стипендии и благодаря ей смог полностью сосредоточиться на научной работе, освободившись от необходимости совмещать учебу, работу инженера и создание семьи. После этого Путин поинтересовался, есть ли у молодого ученого дети.

«Кирилл Андреевич, вы сказали, что вы занимались и научной деятельностью, и административной, и семью создавали. А детки есть у вас?» — поинтересовался российский лидер.

Услышав ответ «пока нет, планируем», глава государства порекомендовал уделить внимание этому вопросу.

«Займитесь и этим вопросом», — сказал он.

Говоря о поддержке научных кадров, Путин заявил, что государство и дальше будет софинансировать работу ведущих российских исследователей по линии грантов, а для тех, кто только начинает путь в науке, планируются дополнительные меры поддержки.

В декабре 2024 года он рассказывал, как бывший премьер Японии обсуждая демографические проблемы, предположил, будто дело может быть «в сперме». Путин подчеркнул, что подобные объяснения несостоятельны — «при чем тут сперма», если биология у всех одинакова, а реальные причины, по его словам, лежат в состоянии общества и социальных установках.