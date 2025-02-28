Звание почетного гражданина присвоили 11 ветеранам в Наро-Фоминске

Очередное заседание Совета депутатов округа состоялось 25 февраля. Одним из главных вопросов на нем стало присвоение звания «Почетный гражданин Наро-Фоминского городского округа» 11 ветеранам Великой Отечественной войны.

Этой награды удостоены Евдокия Барашкова, Валентина Цыганова, Виктор Благов, Николай Логинов, Александр Морозов, Анастасия Пажусинская, Сергей Паршевиков, Николай Протопопов, Федор Рыхлый, Софья Сурина и Сергей Фомин.

Глава совета депутатов городского округа Геннадий Пензов сообщил, что соответствующие знаки отличия будут вручены ветеранам в День Наро-Фоминского городского округа и города Воинской славы Наро-Фоминск. Тем, кому состояние здоровья не позволит присутствовать на праздничной церемонии, награды вручат в домашней обстановке.

На следующем заседании совета депутатов, которое состоится 4 марта, будет принято ходатайство к губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву о присвоении почетного звания «Населенный пункт воинской доблести» деревням Юшково, Смолино, Симбухово и Горчухино.