Зимний сезон в парке усадьбы Кривякино в Воскресенске откроется 1 декабря

Городской округ Воскресенск готовится к открытию губернаторского проекта «Зима в Подмосковье». В этом году в парке усадьбы Кривякино установят новую новогоднюю елку благодаря участию в проекте инициативного бюджетирования.
В округе уже преображаются общественные пространства: устанавливаются тематические фигуры и инсталляции, баннеры и афиши в брендовом стиле «Зима в Подмосковье».
Иллюминацию включат в это Воскресенье. Традиционно состоится любимая всеми с детства церемония зажжения гирлянд.
В парке усадьбы Кривякино установят новую новогоднюю ель. Ее приобрели благодаря победе в конкурсе инициативного бюджетирования совместно с жителями округа.