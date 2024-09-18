Жуковский «Метеор» сыграет домашний матч против футбольного клуба «Видное»

Глава Жуковского Борис Аубакиров пригласил жителей наукограда поддержать местную футбольную команду «Метеор» в предстоящем домашнем матче. В своих социальных сетях он сообщил, что 21 сентября на центральном поле спорткомплекса «Метеор» состоится матч Лиги Б-2, где команда «Метеор» встретится с ФК «Видное».

Аубакиров напомнил, что в этом году после длительного перерыва в Жуковском вновь была сформирована команда «Метеор». 31 августа команда уже успела провести 16-ю по счету игру против люберецкого «Анвизора» на главном городском поле.

«Многие жуковчане ждали возрождения любимой с детства команды и с радостью пришли поболеть за наших спортсменов на стадион, где уже очень долгое время не проводились футбольные матчи. Также рад появлению на трибунах молодого поколения болельщиков. Такая поддержка и родное поле в прошлый раз принесли нашей команде уверенную победу со счетом 4:1, надеемся на победу и 21 сентября», — отметил Аубакиров.

Начало матча запланировано на 18:00. Вход свободный. Мероприятие пройдет по адресу: спорткомплекс «Метеор», улица Пушкина, 3.

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