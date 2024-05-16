ЖК «Высокие Жаворонки» построят в Одинцове к 2025 году | 360°

Подмосковье 16 мая 2024, 12:37 ЖК «Высокие Жаворонки» построят в Одинцове к 2025 году Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

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Продолжается строительство жилого комплекса «Высокие Жаворонки» в Одинцовском округе. Шесть корпусов уже сданы в эксплуатацию. Сейчас ведутся работы в корпусах № 10 и № 11.

Новый жилой комплекс расположен между Одинцово и Голицыно. Рядом находится заповедная природная зона площадью 140 гектаров. Проект представляет собой квартал жилых домов высотой 12 этажей с благоустроенными дворами.

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Сейчас в двух строящихся корпусах монтируют лифтовое оборудование, внутренние инженерные системы теплоснабжения, вентиляцию, системы электроснабжения и освещения, слаботочные системы. Также остекляют оконные проемы и лоджии, устанавливают металлические двери входных групп. Территорию вокруг благоустроят и озеленят, установят современные детские и спортивные площадки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о помощи людям из ветхого жилья. Задача на ближайшее время — улучшить условия проживания 300 тысяч человек.

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