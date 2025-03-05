Жительница Воскресенска Клавдия Волкова отметила 100-летний юбилей

Клавдия Сергеевна — человек с героической судьбой. Ее трудовые и военные заслуги отмечены медалями «За оборону Москвы» и «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Зимой 1941 года, когда немецкие войска подошли к Москве, юная Клавдия вместе со сверстниками под звуки вражеской авиации рыла окопы в промерзшей земле. Это были тяжелые и страшные дни, но они стали частью ее подвига.

В 1944 году она окончила курсы санинструкторов, получив звание сержанта, и проходила практику в госпитале Воскресенска. После войны она посвятила свою жизнь труду на ткацкой фабрике в деревне Губино. Кроме того, она воспитала троих детей, помогала растить внуков и правнуков.

Вековой юбилей Клавдия Сергеевна встретила в кругу семьи, окруженная любовью и заботой близких.