Жительница поселка Красный Холм Надежда Януто отметила 100-летний юбилей

В поселке Красный Холм 100-летний юбилей отметила Надежда Иосифовна Януто. Вся ее жизнь неразрывно связана с этим местом, где она родилась и прожила долгую, полную событий жизнь.

Неравнодушные жители поселка, родственники и близкие друзья Надежды Иосифовны собрались вместе, чтобы разделить с ней радость этого знаменательного дня. Особую роль в организации торжества сыграл Петр Кирсанов, Заслуженный работник сельского хозяйства Московской области, известный своим активным участием в жизни поселка. Он, как и все присутствующие, искренне радовался за Надежду Иосифовну, поздравляя ее с таким ярким событием.

«Повод сегодня очень важный. Нашей жительнице Надежде Иосифовне исполнилось сто лет! Для нас это настоящий праздник, мы не могли с жителями просто пройти мимо этого события. Она рассказывала нам, как в военное время ходила пешком в Раменское и видела пролетающие в небе самолеты, которые бомбили железную дорогу. Уверены, что мы и дальше будем отмечать ее дни рождения!» — рассказал Петр Кирсанов.

Всю жизнь женщина проработала на совхозе села Фаустово, вкладывая в свою работу душу и искреннюю любовь к земле. Она всегда считала, что главный секрет долголетия — это желание жить, радоваться каждому дню и не терять оптимизма ни при каких обстоятельствах.

«Я очень счастлива, что у меня есть такая прекрасная семья и верные друзья, которые окружают меня любовью и заботой. Я очень благодарна судьбе за все, что она мне дала!» — подчеркнула Надежда Иосифовна.

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