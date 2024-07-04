Жительница Мытищ приняла участие в параде в честь освобождения Белоруссии

Фото: Пресс-служба городского округа Мытищи

Екатерина Королева из Мытищ побывала на параде в Белоруссии, посвященном 80-й годовщине освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков и Дню независимости. Она была в числе группы юнармейцев Московской области.

Для ребят подготовили масштабную программу. Они поучаствовали в военно-исторической реконструкции бобруйской наступательной операции 1944 года «Бобруйский котел». Также им предоставилась возможность побывать на экскурсии в легендарном полтиннике 50-й смешанной авиабазе, а также увидеть один из крупнейших музеев под открытым небом «Линия Сталина» и легендарную киномастерскую «Беларусьфильм».

По традиции в мероприятии поучаствовал личный состав вооруженных сил дружественных армий — Российской Федерации и Китайской Народной Республики. Также на торжество прибыли парадные расчеты Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

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