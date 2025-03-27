Жителям Воскресенска напомнили о правильной утилизации автомобильных шин

Старые шины воскресенцы могут сдать на площадке «Мегабак» в селе Новлянское. Сюда также можно привезти крупногабаритные отходы.

Площадка «Мегабак» работает в селе Новлянское у дома № 82 с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00. Перерыв на обед — с 12:00 до 13:00. Полученное после переработки сырье используют на детских игровых площадках.

Жители Воскресенска могут привезти не только автомобильные шины, но и старую мебель, бытовую технику, спил деревьев, окна, а также текстиль и металл, которые можно вторично переработать.

Список адресов размещен на сайте МЕГАБАК.РФ. Программа нацелена на популяризацию раздельного сбора мусора и снижение количества полигонов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, что завод по переработке полимерной упаковки откроют в Подмосковье.